Солт-Лейк-Сити, США, , 10:33 — REGNUM Обновление сайта Wizarding World подтвердило дату релиза ролевой игры Hogwarts Legacy. Она выйдет в 2022 году, сообщает Eurogamer 20 января.

Hogwarts Legacy Скриншот с YouTube

Таким образом разработчики и издатели проекта опровергли недавние слухи о том, что Hogwarts Legacy перенесут на 2023 год. Однако точная дата релиза всё ещё не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий подкаста Sacred SymbolКолин Мориартизаявил, что Hogwarts Legacy не выйдет в 2022 году. Он уточнил, что проект «испытывает некоторые проблемы» и на его доработку потребуется время.

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