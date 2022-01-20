Солт-Лейк-Сити, США, 20 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Обновление сайта Wizarding World подтвердило дату релиза ролевой игры Hogwarts Legacy. Она выйдет в 2022 году, сообщает Eurogamer 20 января.

Скриншот с YouTube Hogwarts Legacy

Таким образом разработчики и издатели проекта опровергли недавние слухи о том, что Hogwarts Legacy перенесут на 2023 год. Однако точная дата релиза всё ещё не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий подкаста Sacred SymbolКолин Мориартизаявил, что Hogwarts Legacy не выйдет в 2022 году. Он уточнил, что проект «испытывает некоторые проблемы» и на его доработку потребуется время.