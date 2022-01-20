Симферополь, , 10:33 — REGNUM День Республики Крым отмечают жители региона 20 января — в этот день в 1991 году состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, по итогам которого была воссоздана Крымская автономия, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отмечается праздник в Крыму с 2009 года.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Жителей Крыма с праздником поздравил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Это одна из самых важных дат в новейшей крымской истории. Январский референдум 1991 года, по итогам которого была воссоздана Крымская автономия в составе СССР, стал первым шагом на пути к мартовскому референдуму 2014 года, итогом которого стало воссоединение Крыма с Россией. Уже тогда, в девяносто первом, крымчане ясно показали и Украине, и всему миру, что они хотят оставаться частью Русского мира, оставаться собой. И никогда не смирятся с национализмом и русофобией, с попытками навязать народам полуострова чужие ценности, культ палачей и предателей», — говорится в поздравлении Аксёнова.

Глава Крыма подчеркнул, что благодаря автономному статусу Крыма воссоединение его с Россией было «безупречным с правовой точки зрения. Этот факт еще сыграет свою роль в процессе международного признания российского полуострова. Уверен, что это обязательно произойдет».

С праздником крымчан также поздравил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«Это праздник единения многонационального народа Крыма, символ политической зрелости и гражданской ответственности крымчан, важная веха в формировании региональной идентичности. 20 января 1991 года на полуострове состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма — первый в СССР. На протяжении четверти века автономный статус был правовым щитом крымчан, «предохранителем» от многих негативных влияний, политических рисков и идеологических угроз», — напомнил Гоцанюк.

Сегодня, 20 января, в Крыму пройдёт ряд мероприятий, приуроченных к празднику. Так, в центре городов региона состоится раздача флажков и ленточек в цветах флага Республики Крым.