Киев, , 10:33 — REGNUM По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, власти страны делают все необходимое для того, чтобы быть готовыми к любому варианту развитию событий. Он рассказал об этом 20 января в беседе с журналистами.

Андрей Ермак President.gov.ua

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Но при этом держим холодную голову, чтобы минимизировать риски для людей. Паника еще никому не была хорошим другом. Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам», — сказал Ермак.

Также он отметил, что службы Украины вместе с международными партнерами внимательно следят за ситуацией около украинских границ, а в Киеве есть полная и объективная информация об этом.

Кроме того, главы офиса украинского президента добавил, что Украина не одинока в защите своего суверенитета и территориальной целостности, которую также поддерживают сраны Европы и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что западные партнёры Киева могут предотвратить якобы назревающий конфликт России и Украины, если введут против Москвы упреждающие санкции.