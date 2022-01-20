Всеволожск, Ленинградская область, 20 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области из-за сообщении о минировании зданий эвакуировали учащихся лицея и средних школ Всеволожского района. Об этом 20 января очевидцы сообщают в социальных сетях. «Лицей во Всеволожске эвакуировали, также эвакуирована школа №4», — говорится в сообщении.

Vk.com/dtp47rus Эвакуация учащихся из-за сообщения о минировании (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб)

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM родители всеволожских школьников, утром к зданию лицея, а также школ №2 и №4 во Всеволожске были стянуты автомобили оперативных служб. Учащихся и сотрудников образовательных учреждений вывели из зданий, чтобы их смогли проверить на наличие опасных предметов. Вскоре стало известно, что из-за ЧП занятий сегодня не будет, в том числе во вторую смену.

Родители отметили, что сегодня в учебных заведениях Всеволожска должны были сдавать пробный ЕГЭ. Они предполагают, что ложная тревога и этот факт связаны между собой — возможно, кто-то из учащихся решил так «пошутить». Такие «шутки» влекут за собой уголовную ответственность.