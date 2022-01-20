Сеул, 20 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Фильм южнокорейского режиссёра вошёл в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на организаторов фестиваля.

Rocco Lucia Кинофестиваль

Согласно опубликованным данным, в список из 18 фильмов, вошла работа режиссера Хон Сан Су «Фильм новелиста» (The Novelist's Film).

Известно, что картины южнокорейского режиссера входят в конкурсную программу третий год подряд. В 2020 году фильм «Женщина, которая убежала» был удостоен «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру, а в 2021 году фильм «Вступление» — «Серебряного медведя» за лучший сценарий.

Впервые южнокорейский режиссёр Хон Сан Су был приглашен на Берлинский кинофестиваль в 1997 году, однако дебютный фильм «День, когда свинья упала в колодец» не вошёл в конкурсную программу.

Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 10 по 20 февраля.