Посол РФ в ФРГ объяснил размещение российских войск на границе с Украиной
Берлин, 20 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Размещение российских войск у границы с Украиной является реакцией Москвы на поставки западными странами оружия Киеву. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью газете Nordkurier.
Вместе с тем посол добавил, что это абсолютное право России.
Нечаев подчеркнул, что вблизи российской границы проводится много украинских тактических учений. В Румынии и Польше Североатлантический альянс устанавливает ракетные комплексы, которые угрожают России.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки по итогам пресс-конференции президента США Джозефа Байдена заявила, что США буду считать «новым вторжением» России на Украину любое пересечение украинской границы войсками РФ.
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