Берлин, 20 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Размещение российских войск у границы с Украиной является реакцией Москвы на поставки западными странами оружия Киеву. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью газете Nordkurier.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР Поставка оружия

«Мы реагируем на то, что наши западные партнеры по переговорам наводняют Украину оружием», — сказал он.

Вместе с тем посол добавил, что это абсолютное право России.

«Это не угроза, это нормальная ситуация», — подчеркнул он.

Нечаев подчеркнул, что вблизи российской границы проводится много украинских тактических учений. В Румынии и Польше Североатлантический альянс устанавливает ракетные комплексы, которые угрожают России.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки по итогам пресс-конференции президента США Джозефа Байдена заявила, что США буду считать «новым вторжением» России на Украину любое пересечение украинской границы войсками РФ.

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