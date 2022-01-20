Бухарест, , 10:30 — REGNUM На сегодняшний день более пяти миллионов граждан Румынии не имеют прямого доступа к прямой водопроводной сети, а около 8 миллионов хозяйств страны не подключены к канализационной системе. Об этом 20 января со ссылкой на Национальный институт статистики Румынии (НИС) сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Соответствующее исследование проводилось с октября по декабрь 2021-го года, причем эксперты получали информацию как из источников в местных органах власти, так и путем непосредственного опроса местных жителей. В результате в общей сложности было опрошено более 5 000 человек во всех регионах страны.

По данным социологов, 21% населения Румынии не имеет в своих домах ванны и унитаза, а 10% никогда не слышали о душевых кабинах и джакузи. «Румынское государство инвестирует средства в строительство дорог и мостов, забывая о банальной канализации, — отметил один из авторов исследования, сотрудник НИС Гелу Думиникэ. — Отдельному чиновнику проще сфотографироваться на фоне построенного шоссе, чем у проложенных канализационных труб».

Согласно официальной информации, при этом в ряде регионов Румынии питьевая вода из крана не соответствует санитарным условиям. Большинство местных жителей предпочитают закупать бутилированную воду в магазинах и супермаркетах.

Напомним, ранее вопрос улучшения бытовых условий румын был одним из главных пунктов в планах нового правительства страны, возглавляемого Николае Чукэ.