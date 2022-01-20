Якутск, 20 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В школах Якутска и Северо-Восточном федеральном университете 20 января не нашли взрывные устройства. Проверку помещений учреждений образования завершили спецслужбы, сообщило ГУ МВД по республике.

Андрей Стенин Сотрудники ФСБ

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«Предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, не обнаружено», — констатировали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о готовящихся терактах поступили на электронную почту в школы Якутска и в СВФУ. С уроков отпустили старшеклассников, так как ученики 1−8 классов уже находились на дистанционном обучении.