Петропавловск-Камчатский, , 10:28 — REGNUM Двое горнолыжников Камчатки попали в состав сборной РФ, которая будет выступать на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Побороться за олимпийское золото в составе сборной команды РФ получили возможность спортсмены с Камчатки Юлия Плешкова и Иван Кузнецов.

«Российский горнолыжный спорт на Олимпиаде будут представлять пять спортсменов, из них два человека — представители Камчатского края. Это Юлия Плешкова и Иван Кузнецов, наши сильнейшие горнолыжники», — отметил исполнительный директор Федерации горнолыжного спорта Камчатки Сергей Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран эстонского лыжного спорта, 42-летняя Татьяна Маннима отказалась от поездки на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, несмотря на победу на национальном чемпионате и отбор на Олимпиаду. Об этом написало эстонское издание «Северное побережье».