Выборг, Ленинградская область, 20 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области на трассе произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей, в результате чего погиб один человек. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Упрдор «Север-Запад».

40.мвд.рф ДТП

ДТП произошло 20 января в 09:30 мск на 170 км федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» на участке между населенными пунами Чулково и Большое поле. Движение транспорта в районе аварии перекрыто.

«По информации от ЦУКС МЧС по Ленинградской области, в ДТП погиб один и пострадал один человек», — уточнили в пресс-службе дорожного управления.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.