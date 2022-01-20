Волгоград, 20 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Бетонный козырёк подъезда обрушился под тяжестью снега в пятиэтажном доме в Дзержинском районе Волгограда.

congerdesign Снег. Лопата

Фотографию завала 19 января опубликовали жильцы в социальных сетях. Обрушился козырёк у подъезда дома №4 по улице Савкина. Пострадавших нет. Сотрудники управляющей компании, в чьём ведении находится пятиэтажка, разобрали завал. Козырёк восстановят, также решено обследовать конструкции у других подъездов.

Работы проконтролирует администрация Дзержинского района Волгограда.