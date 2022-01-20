Ярославль, , 10:37 — REGNUM В Ярославской области региональная прокуратура внесла представление в адрес «Центра занятости населения» города Ярославля, который необоснованно перестал выплачивать пособия десяти безработным. Об этом рассказала депутат облдумы Елена Кузнецова.

Центр занятости в Ярославле

К депутату обратился один из жителей, которого сняли с учёта и перестали выплачивать пособие по безработице. Обращение Кузнецова направила в прокуратуру, которая провела проверку. В её ходе выяснилось, что всего в такую ситуацию попали 10 человек.

«…в 2021 году ГКУ ЯО «Центр занятости населения» города Ярославля принято 4 тысячи 376 решений о снятии с регистрационного учёта в качестве безработного в связи с длительной неявкой в органы службы занятости без уважительных причин для перерегистрации в качестве безработного. При этом в указанный период, в связи с ненадлежащим уведомлением безработных о дате и времени перерегистрации, 10 гражданам необоснованно приостановлены выплаты пособия по безработице…», — сообщил заместитель прокурора области в своём ответе депутату.

По мнению депутата, проблема была связана с тем, что в «Центре занятости» не обратили внимание на письмо Роструда, в котором сообщается, что в период пандемии предоставление документов, подтверждающих наличие уважительной причины для неявки, не требуется. Однако в прокуратуре разъяснили, что документ не является нормативным актом и носит рекомендательный характер.

24 декабря 2021 года прокуратура внесла представление, которое пока что находится на рассмотрении.