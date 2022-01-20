Оренбург, , 10:22 — REGNUM В Оренбуржье в отношении начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы возбудили уже третье по счету уголовное дело. Как сообщает СУ СКР по региону, выявлен новый эпизод мошенничества.

Уголовное дело ru.torange.biz

По версии следствия, глава бюро судмедэкспертизы в октябре 2021 года совершил поезду в Москву, где занимался личными вопросами. Однако путешествие с столицу состоялось за счет учреждения, поскольку была преподнесена как командировка.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, начальник областного бюро судмедэкспертизы был задержан в конце 2021 года. Фигуранта обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, а впоследствии еще и в мошенничестве с использованием служебного положения.

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