Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Новое обновление для Halo Infinite не исправило проблему подбора игроков в многопользовательском режиме Big Team Battle. Об этом 20 января пишет издание PC Gamer.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

https://twitter.com/ske7ch/status/1483882268892352512

Брайан Джеррард, директор по работе с сообществом в 343 Insudtries, отметил, что обновление не принесло тех результатов, на которые рассчитывали разработчики. Он также извинился перед геймерами за доставленные неудобства и поблагодарил их за терпение.

Напомним, что уже некоторое время многопользовательский режим Big Team Battle в Halo Infinite не работает так, как должен. Большие группы пользователей просто не могут запустить матч, а если он и запускается, то их моментально отключают от сессии.

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