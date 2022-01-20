Словакия, 20 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Венгерский «Ференцварош» проиграл словацкому клубу ДАК-1904 в товарищеском матче. Встреча прошла в Словакии и завершилась со счётом 0:2.

Артем Гусев Станислав Черчесов

В составе ДАК-1904 голы забили Никола Крстович на 18-й минуте и Андрей Цыганик на 28-й.

Для «Ференцвароша» это был первый матч под руководством Станислава Черчесова, который стал главным тренером команды 20 декабря.

В следующем матче «Ференцварош» сыграет на выезде с «Академией Пушкаша» в чемпионате Венгрии. В настоящее время после 16 матчей команда с 35 очками возглавляет турнирную таблицу .