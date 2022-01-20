Иволгинский район, Бурятия, 20 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В посёлке Сотниково Иволгинского района Бурятии утром 20 января произошло аварийного отключение электроэнергии. По данным группы «Иволга-Инфо», без света остались почти 2 тыс. человек.

Камень-на-Оби. Воробьи

Позже стало известно, что причиной аварии стал воробей, залетевший в распределительное устройство, после чего произошёл выброс масла.

К настоящему времени, как отмечается, ремонтные работы завершены, а жители подключены к сети.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2021 года в Кызыле водитель оставил без света местных жителей за пять минут до наступления Нового года. Мужчина сбил опору ЛЭП на внедорожнике, после чего скрылся.

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