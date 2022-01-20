Москва, , 10:18 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года. Об этом 20 января сообщает официальный сайт правительства России.

2019 год, Чебоксары. На уроке физкультуры в одной из школ Чебоксар Cap.ru

Документ объединяет 44 мероприятия «по формированию единого физкультурно-спортивного образовательного пространства на территории страны для раскрытия потенциала детей». Целью концепции является создание доступных условий для занятия спортом и повышение мотивации для ведения здорового образа жизни.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводятся в информации, при развитии детско-юношеского спорта будет применяться комплексный подход.

«Концепцией предусмотрено создание во всех регионах России школьных спортивных лиг, детских спортивно-оздоровительных лагерей, строительство и модернизация инфраструктуры, в том числе возведение модульных бассейнов и площадок с уличными тренажёрами шаговой доступности даже в самых удалённых населённых пунктах России», — пояснил он.

По словам Чернышенко, к реализации проектов будет привлекаться малый и средний бизнес.