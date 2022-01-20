Алма-Ата, Казахстан, , 10:17 — REGNUM Трех молодых людей, которые подозреваются в раздаче оружия участникам массовых беспорядков на центральной площади в Алма-Ате, задержали сотрудники полиции города. Об этом 20 января сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Задержание Vectorportal

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«Это молодые мужчины в возрасте 19−20 лет. Установлено, что в период массовых беспорядков подозреваемые вынесли из оружейного магазина оружие и стали раздавать его собравшимся на площади Республики. Они задержаны на территории одного из рынков города», — заявил заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты Берик Абильбеков, слова которого приводит пресс-служба.

Также он рассказал, что в настоящее время задержанные находятся под стражей и они будут проверены на причастность к другим преступлениям.

Кроме этого, отмечается, что раздача подозреваемыми оружия участникам беспорядков была заснята на камеры очевидцев и это видео позднее появилось в соцсетях.

При этом уточняется, что сами задержанные утверждают, что их заставили совершить указанное нарушение закона неизвестные люди, вооружённые автоматами.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее замглавы департамента полиции бывшей столицы Казахстана Рустам Абдрахманов рассказал, что участники беспорядков в Алма-Ате всегда старались спрятать тела погибших сообщников.