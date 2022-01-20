Краснодар, 20 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Работы на завершающем этапе строительства северного обхода Анапы начались в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации края.

Трасса

Работы на участке 47 км — 52 км автодороги А-290 Новороссийск — Керчь ведутся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Полностью завершить работы планируется до конца 2022 года. Общая протяжённость строящегося участка составит 13,5 км. На нём предусмотрены три транспортных развязки, две из которых фактически построены, третья готова на 30%. Также на 70% выполнено устройство наружного освещения трассы и парапетного ограждения. Ввод в строй обхода Анапы даст возможность снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру курорта, а также сократит время движения по федеральной трассе А-290.

Как сообщили в Упрдор «Черноморье», в настоящее время ведётся строительство еще двух участков дороги А-290: 52 км — 73 км и 73 км — 100 км. Ввод их в строй создаст единый скоростной транспортный коридор, связывающий федеральную трассу М-4 «Дон» с Крымом через Крымский мост.

Отметим, что в целом Дорожный фонд Краснодарского края на 2022 год запланирован в сумме 37,9 млрд рублей, в плане ремонт более 300 км дорог.