Уфа, 20 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники намерены создать на территории опережающего социально-экономического развития «Белебей» в Башкирии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Минэкономразвития России включило инвестора в реестр резидентов этой территорий опережающего социально-экономического развития.

«Новый резидент ТОСЭР «Белебей» намерен реализовать инвестиционный проект, предусматривающий расширение сферы услуг по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. В рамках реализации проекта планируется привлечение 13 млн рублей инвестиций», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Екатерины Кликуновой.

Инвестор планирует приобрести земельный участок, оборудование, цех ремонта и сборки, возвести цех мойки и очистки деталей и цех ремонта агрегатов и узлов, а также набрать и обучить сотрудников.

Проект планируется реализовать до 2024 года, в результате планируется создать 20 новых рабочих мест.