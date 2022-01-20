Пекин, , 10:16 — REGNUM Число электромобилей, зарегистрированных в Китае, достигло 7,84 млн единиц в 2021 году, что более чем на 59% больше в годовом исчислении, показали данные Министерства общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Электромобиль

Эта цифра составляет 2,6% от общего числа автомобилей в стране, сообщило министерство, добавив, что за последние пять лет в Китае наблюдается быстрый рост числа вновь зарегистрированных электромобилей.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в прошлом году было продано в общей сложности 2,99 млн единиц новых легковых электромобилей, что на 169,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные министерства общественной безопасности также показали, что в прошлом году в Китае было зарегистрировано 36,74 млн автотранспортных средств, в результате чего общее количество автотранспортных средств достигло 395 млн единиц, включая 302 млн легковых автомобилей.