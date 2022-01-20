Нью-Йорк, США, 20 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Издательство Marvel Comics анонсировала две новые серии комиксов о приключениях Капитана Америки. Об этом 20 января пишет портал ComicBook.

Скриншот с YouTube Капитан Америка

При этом каждая серия расскажет о разных итерациях популярного супергероя. Так, в Captain America: Sentinel of Liberty под маской Капитана Америки окажется Стив Роджерс, а в Captain America: Symbol of Truth — Сэм Уилсон.

Ожидается, что обе линейки будут запущены 20 апреля 2022 года. Их истории начнутся с общего комикса Captain America #0.