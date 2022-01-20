* талибов — запрещённая в России организация

Женева, Швейцария, 20 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. По данным Международной организации труда, более полумиллиона человек в Афганистане потеряли работу после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Afghanistan Matters Афганистан

Международная организация труда (МОТ) заявила, что Афганистан столкнулся с кризисом занятости, а рабочее время и возможности для трудоустройства резко сократились, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Организация сообщила в отчете, опубликованном 19 января, что её экспресс-оценка показывает, что женщины потеряли много рабочих мест и рабочего времени.

В отчете прогнозируется, что к середине 2022 года ещё 900 000 человек потеряют работу.

Организация заявляет, что снижение занятости на 14% к середине 2022 года отражает ситуацию, созданную изменениями в управлении и экономическим кризисом.

Согласно отчету, ограничения и запреты на работу женщин составляют самую большую цифру потери рабочих мест. Общее количество рабочих часов в афганской экономике в третьем квартале 2021 года сократилось на 13% по сравнению с гипотетическим сценарием без смены руководства.

Организация добавила, что трудящиеся женщины непропорционально сильно пострадали от кризиса занятости. По оценкам, уровень занятости женщин в третьем квартале 2021 года был очень низким.

В документе отмечено, что в третьем квартале 2021 года женщины потеряли 16% своих рабочих мест. Прогнозируется, что к середине 2022 года этот показатель увеличится на 28%.