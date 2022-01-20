Тирасполь, 20 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В ходе 1745 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 413 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 85 841 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 81 750 человек, в том числе за последние сутки — 185.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1990 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1438 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 300 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 148 человек, скончался один пациент с COVID-19.