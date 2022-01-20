Элиста, 20 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Элисте из горящей бани, расположенной на проезде Партизанском, спасли троих человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Yarnews.net Баня

Инцидент случился поздним вечером 19 января. Огнём была повреждена кровля бани на площади 2 кв. метра. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работали силы и средства Элистинского пожарно-спасательного гарнизона. Причина пожара устанавливается, подсчитывается материальный ущерб.