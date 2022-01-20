Москва, , 10:44 — REGNUM Тезис о страхе России перед «демократической Украиной», распространяемый американскими аналитиками, указывает на их потрясающую глупость. Об этом председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал 20 января в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал утверждение бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что президенту России Владимиру Путину угрожает не членство Украины в НАТО в отдалённом будущем, а нынешняя «украинская демократия». По словам Пушкова, в России трудно найти людей, которые бы мечтали о сегодняшней украинской жизни.

«Потрясающая глупость этого тезиса, повторяемого на все лады в США псевдо-специалистами по России, говорит лишь об одном: об отношении абсолютного большинства граждан России к происходящему на Украине они ничего не знают и знать не хотят, а живут в своих ложных идеологемах, где им удобно и конфортно», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что жизни на Украине, этому бедламу, невозможно завидовать. Те немногие, кто хотел такого же для России, давно подались на Запад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «преступной халатности» американских журналистов, которые не стесняются говорить «нападении России на Украину».

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