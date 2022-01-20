Пекин, 20 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. По данным властей гражданской авиации Китая, сектор гражданского воздушного транспорта страны обеспечил 136 месяцев подряд безопасных полетов по состоянию на конец декабря 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

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Индустрия гражданской авиации Китая продемонстрировала свою устойчивость и безопасность в сложных условиях с взаимосвязанными трудностями в период пандемии, заявило Управление гражданской авиации Китая (CAAC).

По состоянию на конец декабря прошлого года отрасль гражданского воздушного транспорта Китая наработала 98,76 млн часов безопасных полетов, свидетельствуют данные CAAC. Тем временем сектор достиг нового рекорда в 235 месяцев подряд в области безопасности во время операций.