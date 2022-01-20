Будапешт, , 10:11 — REGNUM Политические заявления не согреют дома в европейских странах, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя обвинения в адрес Будапешта о якобы слишком тесном сотрудничестве с Россией в сфере энергетики.

Петер Сийярто Agencia de Noticias ANDES

«Это то, что я говорю своим коллегам, которые критикуют нас за долгосрочное сотрудничество с Россией, — дома и квартиры не согреть политическими заявлениями. Единственный способ согреть их — с помощью природного газа», — сказал он в интервью ТАСС.

Дипломат добавил, что заключение долгосрочных контрактов с поставщиками газа стало бы ключом к решению энергокризиса в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто отметил, что Россия всегда в точности и в срок выполняет взятые на себя обязательства в сфере энергетики. Сийярто отверг критику за сотрудничество с Россией в данной сфере, так как, по мнению главы МИД Венгрии, дома в Европе нельзя «согреть политическими заявлениями».