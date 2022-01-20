Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 20 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Комсомольске-на Амуре в праздник Крещения мать насильно окунула маленького сына в купель.

Mos.ru Купель

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В региональных соцсетях обсуждают растиражированное видео, на котором женщина в пуховике заставляет раздетого мальчика, на вид семи лет, зайти в прорубь. Ребенок плачет, кричит «нет» и упирается. Мать раздражена и продолжает толкать сына. При этом она попросила стоящих рядом с купелью сотрудников МЧС и женщину помочь. Они схватили ребенка за руки и трижды окунули в ледяную воду. Мальчик продолжал кричать.

В комментариях к видео подписчики осудили мать.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин в этом году решил воздержаться от традиционного крещенского купания. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 19 января журналистам.