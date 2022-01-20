Тюмень, 20 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Тюменской области готовы к вакцинации 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Мы призываем родителей услышать медиков и принять ответственное решение», — отметила Наталья Логинова.

Глава ведомства напомнила, что родительское согласие на вакцинацию от коронавируса необходимо для детей 12−15 лет. С 15 до 17 лет подросток может сам написать согласие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 19 января 2022 года в регионе от COVID-19 привито 83,7% взрослого населения региона.