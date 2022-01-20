Варшава, , 10:10 — REGNUM Представители института метеорологии и водного хозяйства Польши на странице в соцсети Twitter предупредили о наступлении сильных метелей и гололёде в центральной и северо-западной частях страны.

Снегопад kristamonique

Предупреждения касаются Люблинского, Мазовецкого, Лодзинского, Великопольского, Западнопоморского, Куявско-Поморского, Поморского воеводств и южной части Нижнесилезского воеводства.

Ожидается, что в ночь на пятницу, 21 декабря, в указанных регионах пройдут обильные снегопады, сопровождающиеся ветрами со скоростью до 20 км/час. Кроме того, температура опустится ниже нуля, что приведет к возникновению гололеда на дорогах. Подобная ситуация продлится до начала следующей недели.

Гражданам и гостям Польши посоветовали быть осторожными, а водителям порекомендовали в указанное время воздержаться от дальних поездок.