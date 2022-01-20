Москва, , 10:10 — REGNUM На территории Новой Москвы в поселке Кокошкино построят космическую игровую площадку для детей по мотивам детской книги «Незнайка на Луне» писателя Николая Носова, сообщается на портале мэра столицы.

Детская площадка

Космическая детская площадка появится на берегу реки Незнайки. Детская площадка разделена на три тематические зоны. Центральная часть будет называться «На Луне», где расположится игровой комплекс «Луноход».

Зону «На орбите» создадут для отдыха родителей. А для самых маленьких появится зона «В открытом космосе». Открыть космическую площадку планируется в 2023 году — в честь 70-летия выхода первой книги Николая Носова о Незнайке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году численность населения Новой Москвы выросла на 65 тыс. человек и достигла 630 тыс. человек.

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