Якутск, 20 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Депутаты Госсобрания Якутии уже скомпрометировали себя отсутствием политической воли и элементарного самоуважения, а теперь ещё и выставили себя смешными, в спешке одобрив федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Такое мнение высказал Якутия. инфо политобозреватель Виталий Обедин.

Пресс-служба Ил Тумэна I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований республики Саха (Якутия)

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«Беда в том, что наши власти ужасно любят отчитаться в числе первых: «Вы только подумали, а мы уже сделали в лучшем свете, ваше бла-ародие!». По факту у республики есть время как минимум до 2023 года. Можно будет еще раз провести муниципальные выборы в селах, поселках, наслегах, и все главы, все депутатские собрания, выбранные в этот период, спокойно доработают по сроку. И, что еще важнее, в 2023 году у нас выборы и главы Якутии, и парламента республики. Пусть новые люди, получившие свежий мандат доверия народа, определяют будущее Якутии!» — считает Виталий Обедин.

Он подчеркнул, что у Якутии не было повода сильно торопиться с тем, чтобы одобрять федеральный законопроект о модернизации системы власти в муниципалитетах, так как большинство действующих глав переизберут в ближайшее время, и их полномочия истекут только в 2028 году. В ближайшее время законопроект принят не будет, так как Госдума России еще только собирается голосовать за него в первом чтении, потом будут ещё два голосования, обсуждение в Совете Федерации и подписание президентом России Владимиром Путиным.

«И только после этого на базе вступившего в силу федерального закона парламент Якутии начнет принимать уже республиканские законы, регулирующие местное самоуправление. В том числе решать — сохранять выборы мэров городов и районных центров, например, или нет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в Госсобрании Якутии внесли 12 предложений. В том числе депутаты озвучили опасения о возможном снижении финансирования труднодоступных проблемных населённых пунктов. Тем не менее, законопроект был поддержан.