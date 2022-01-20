Москва, 20 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,7 млрд рублей на развитие производства медицинских изделий для ортопедии и травматологии. Об этом 20 января сообщает сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Средства получит одно из ведущих предприятий в сфере медицинской промышленности и реабилитационной индустрии — Центр инновационных технологий в ортопедии (ФГУП «ЦИТО»). Финансирование предназначено для переоснащения и реконструкции производств, которые начнутся в 2022 году на площадке филиала в Кургане.

«Главная цель — выпуск новых медицинских изделий, которые будут удобными и доступными для граждан, а также смогут составить конкуренцию зарубежным аналогам на внутреннем и внешнем рынках», — рассказали в правительстве.