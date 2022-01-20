Уфа, , 10:16 — REGNUM Ребенок выпал с балкона на втором этаже дома в Башкирии. Об этом 20 января сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Ребенок в окне дома на Кавказской Yarnews.net

Несчастный случай с мальчиком 2014 года рождения произошел 19 января в Благовещенске. Ребенок госпитализирован.

«Пару дней назад наши спасатели выезжали на вызов от неравнодушных прохожих, которые заметили детей, играющих на подоконнике окна 3-го этажа многоквартирного дома. К счастью, трагедии удалось избежать», — напомнил Гумеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии после гибели ребенка осудили владельцев банного комплекса.