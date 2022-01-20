Барнаул, , 10:07 — REGNUM В Барнауле сегодня, 20 января, началась эвакуация детей из школ в связи с сообщениями о минировании. Информация об этом опубликована в социальных сетях. Также телеграм-канал канал «Алтайские крайности» со ссылкой на читателей публикует фотографию того, как из учебного заведения оперативно выводят учеников второй смены.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Позднее городской комитет по образованию известил, что сообщения о минировании получили все городские школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года в Барнауле сегодня «заминировали» более 10 школ.

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