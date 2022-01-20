Барнаул, 20 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 20 января, началась эвакуация детей из школ в связи с сообщениями о минировании. Информация об этом опубликована в социальных сетях. Также телеграм-канал канал «Алтайские крайности» со ссылкой на читателей публикует фотографию того, как из учебного заведения оперативно выводят учеников второй смены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Позднее городской комитет по образованию известил, что сообщения о минировании получили все городские школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года в Барнауле сегодня «заминировали» более 10 школ.

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