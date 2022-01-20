Париж, 20 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с советом по безопасности в области здравоохранения в Елисейском дворце 20 января, чтобы обсудить, следует ли продлевать действующие в настоящее время ограничения, передает BFM TV.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в маске во Франции

Глава государства примет решение об отмене или сохранении ограничений по коронавирусу.

В настоящее время компании Франции обязали перевести сотрудников на трехдневную удаленную работу в неделю. Ожидается, что действие этого правила продлят еще на две недели.

Кроме того, в стране запрещено собирать более 2000 человек в помещении и 5000 на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 436 167 случаев заражения коронавирусом.