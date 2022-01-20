Оренбург, , 10:07 — REGNUM Оренбург уже долгое время функционирует без мэра. А 14 января на больничный ушел и исполняющий обязанности главы города Сергей Салмин. О временной нетрудоспособности чиновника корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

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В настоявшее время муниципалитетом руководит замглавы Оренбурга по социальным вопросам Елена Иванова.

Напомним, в конце сентября 2021 года Ильиных подал заявление о сложении полномочий мэра. Конкурс на вакантную должность должен был состоятся 19 ноября, но его продлили до 23 декабря. Между тем после собеседования с 20 кандидатами финал так и не состоялся. Город до сих пор живет без главы.

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