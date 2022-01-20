Шанхай, Китай, , 10:06 — REGNUM Завод Tesla в Шанхае поставил более 480 000 автомобилей в 2021 году, сообщил во американский производитель электромобилей, передает агентство Синьхуа.

Электромобиль Тесла Иван Шилов © ИА REGNUM

Поставки на Шанхайской «гигафабрике» в прошлом году составили 484 130 автомобилей, что на 235% больше, чем в 2020 году. В прошлом году более 160 000 автомобилей Tesla, произведенных в Китае, были экспортированы в более чем 10 стран и регионов Европы и Азии.

Уровень локализации запасных частей достиг 90%, при этом 92% металлических деталей аккумуляторов Tesla на заводе в Шанхае могут быть переработаны.