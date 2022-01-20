Саратов, 20 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Саратове при попытке остановки автомобиля, за рулем которого находился 42-летний местный житель, был совершен наезд на сотрудника патрульно-постовой службы. Инцидент произошел днем 19 января, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

stux Пешеходный переход

Водитель двигался на автомобиле по пешеходной зоне на проспекте Кирова. В это время сотрудники патрульно-постовой службы находились при исполнении служебных обязанностей. Правоохранители пытались остановить нарушавшее правило движения транспортное средство. В ответ на их действия мужчина попытался скрыться, совершив наезд на инспектора.

Среди участников дорожного движения в данный период времени разыскивают очевидцев происшествия, организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 16 декабря 2021 года на севере Петербурга водитель, которого попытались остановить за непредоставление преимущества переходившим дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу горожанам, наехал на двух инспекторов ДПС.

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