Ярославль, , 10:04 — REGNUM В Ярославле мэрия города объявила конкурс на организацию автобусных перевозок на пять маршрутов. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Автобус в Ярославле

Конкурс был объявлен, чтобы исполнить предписание ярославского управления Федеральной антимонопольной службы. Маршруты №55 и 66, которые обслуживало ООО «Гирфтранс», без конкурса были переданы перевозчику «Автомиг», а сам контракт расторгнут. Но в антимонопольной службе потребовали соблюсти законодательство и объявить о новом конкурсе до 23 января 2022 года.

Помимо этого городские власти решили найти нового перевозчика ещё для трёх маршрутов — №6, 27 и 29. Сейчас ими занимается фирма «Транском-Авто».

Заявки будут приниматься до 24 февраля, после чего, в течение 20 дней назовут победителя. При этом договор заключается с 1 мая по 13 июля 2022 года, а далее мэрия проведёт новый конкурс, где перевозчиков будут определять на ближайшие пять лет.