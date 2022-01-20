Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Демократам в Сенате Конгресса США не удалось добиться иных правил для рассмотрения законодательных инициатив применительно к законопроекту о реформировании в стране избирательного права. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.

Сенат США Lawrence Jackson

По нынешним правилам, голоса 60 из 100 сенаторов позволяют прекратить дебаты о какой-либо инициативе. Так как в Сенате сейчас по 50 представителей обеих партий, республиканцы пользуются этим правилом для бесконечного затягивания обсуждений тех или иных законопроектов. Это поведение назвали тактикой филибастера (флибустьерства).

Демократы предлагали отменить это правило в отношении законопроекта об избирательной реформе и разрешить прекращение дебатов через простое большинство голосов. Однако против изменения правил проголосовали все республиканцы и два сенатора-демократа — всего 52 человека, отмечает Associated Press.

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Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о реформировании избирательного права. Демократы заявляют, что он направлен на защиту прав американских граждан на свободное волеизъявление.