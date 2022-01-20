Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM В садовом доме петербуржца на территории Ленинградской области нашли крупную партию синтетического наркотика весом 35 кг. Предполагаемый злоумышленник задержан. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Крупная партия наркотиков найдена в частном доме в Ленобласти Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими Василеостровского района Петербурга в рамках ранее возбужденного уголовного дела по незаконному обороту наркотиков провели операцию по изъятию крупной партии синтетического наркотического вещества в соседнем регионе.

«В садоводстве «Лотос-2» Всеволожского района Ленинградской области на Северной улице полицейские провели обыск в дачном доме 38-летнего неработающего петербуржца. В результате было обнаружено и изъято 33 пакета и 14 пластмассовых контейнеров с порошкообразным веществом общим весом около 35 килограммов», — сообщил в пресс-службе Главка.

По факту обнаружения партии наркотиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство наркотических средств»).

«Хозяин садового участка задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полиция устанавливает источники приобретения и каналы сбыта запрещенного вещества», — подытожили в полиции.