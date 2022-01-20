Ханты-Мансийск, 20 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 20 января обнаружено 447 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 299.

Лидером по числу заражений в регионе является Сургут — 170 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 20 января подтвердили 99 486 случаев заражения коронавирусом, вылечились 93 511 человек, скончались 2115 (пятеро за минувшие сутки).