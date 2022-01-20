Нью-Дели, , 10:00 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 317,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 января сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Тестирование на наличие коронавируса. Индия Russian.news.cn

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 317 532 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 38 218 773.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончался 491 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 487 693.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 35 807 029 человек вылечились от нового заболевания и еще 1 924 051 находится в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 282 970 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.