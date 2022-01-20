Нью-Дели, 20 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 317,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 января сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Russian.news.cn Тестирование на наличие коронавируса. Индия

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 317 532 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 38 218 773.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончался 491 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 487 693.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 35 807 029 человек вылечились от нового заболевания и еще 1 924 051 находится в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 282 970 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.