Варшава, 20 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 19 января провел пресс-конференцию, в ходе которой объявил результаты анализа его ведомства по поводу времени наступления пика пятой волны пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

«Апогей пятой волны пандемии будет в конце января — начале февраля, с постепенным уменьшением уже в феврале. Штамм «Омикрон» будет тогда доминирующим», — сказал министр.

Он отметил, что есть другие сценарии, но они маловероятнее.

«Другая версия — не будет столь высокой динамики роста заражений, и эта волна будет идти более постепенно, но дольше. При таком раскладе событий пик ожидается на рубеже февраля-марта и только в марте — постепенное снижение», — добавил он.