Москва, 20 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. На центральном участке Троицкой линии метро Москвы началась прокладка второго тоннеля, сообщает 20 января официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро

Работы проводятся при помощи тоннелепроходческого щита «Ольга».

"Дан старт строительству правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Академическая» центрального участка Троицкой линии метро», — заявил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Протяжённость тоннеля составит 2,5 километра. Щит начал движение от станции «Вавиловская». На ней уже активно ведутся земляные работы, а вскоре начнутся монолитные.